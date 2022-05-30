Известный астролог предсказал, когда умрет путин

Влад Росс рассказал, чем боле путин и когда он умрет

Известный астролог Влад Росс предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин, развязавший против Украины кровавую войну. По его словам, это произойдет довольно скоро: астролог даже назвал точный месяц и год.

Своим прогнозом он поделился в комментарии PolitБюро.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Влад Росс уверен, что путин болен раком поджелудочной железы и умрет в марте 2023-го года. Однако по словам Росса, положение звезд так же может означать то, что путин уйдет с поста в марте 2023-го.

Кроме того, астролог предсказал обострение военных действий в Украине в ближайшее время.

"Самая сложная ситуация будет у нас в конце мая — в июне. Марс — планета военных действий", — говорит Росс. — По его словам, будут попытки создать "котлы", ожидается ожесточенная борьба.

Читайте также: Категория Lifestyle Грядут тяжелые бои? Астролог спрогнозировал ход войны в Украине в июне По мнению астролога, война в Украине до конца года может не прекратиться

При этом он прогнозирует, что уже в июле Украину ждет благоприятный период, в этот месяц можно ожидать масштабное и позитивное для Украины событие, например, переворот в Кремле.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.