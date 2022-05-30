Чем удобрить клубнику, чтобы получить сладкие и крупные плоды: простой рецепт

Эта подкормка богата многими полезными веществами, которые влияют на рост клубники.

Начало лета — это очень важная пора для садоводов и огородников. Так как погода становится все жарче, за растениями нужно ухаживать еще больше: удобрять и поливать. Особого ухода к себе требует и клубника. Если вы хотите получить большой урожай крупной и сладкой ягоды — нужно ее правильно подкармливать.

Как показывает практика, отличным удобрением для кустов клубники являются дрожжевые подкормки, пишет belnovosti.

Как приготовить дрожжевую подкормку для клубники

Обычные пекарские дрожжи богаты различными аминокислотами, витаминами и другими веществами, которые способствуют рост кустов клубники. Поэтому полив ягоды таким удобрением только улучшит и укрепит корневую систему кустов и продлит период плодоношения. Также дрожжи улучшают и структуру почвы и защищают клубни от вредителей и болезней.

Рецепт подкормки (поливать нужно в период активного цветения):

Растворите 1 чайную ложку сухих дрожжей в 1 л теплой воды и добавьте 1 чайную ложку сахара. Оставьте раствор настаиваться при комнатной температуре на 2 часа, накрыв его марлей. После добавьте в раствор еще 4 л чистой воды. Для полива одного куста нужно использовать 0,5 л. раствора.

Стоит отметить, что такой раствор нужно приготовить и сразу использовать, ведь за 12 часов он теряет свои полезные свойства. Также важно вносить это удобрение только в теплую землю, поэтому лучшее время, чтобы его применить — начало лета.

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