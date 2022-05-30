Как легко отмыть белую обувь: самый эффективный способ, доступный каждому

Благодаря этому лайфхаку, вы сможете носить белую обувь каждый день

Белая обувь всегда будет в тренде, особенно весной и летом. Но в результате контакта с почвой она покрывается пылью и грязью, что делает такую вещь неряшливой и непривлекательной на вид. Важно знать, как эффективно отмыть белую обувь, не навредив материалу.

Как вернуть прежний вид обуви, пишет Ukr.Media. Этот простой способ потребует от вас минимум усилий и ингредиентов — воду и таблетку для посудомоечной машины.

Как отмыть белую обувь

В таз горячей воды кладем таблетку для посудомоечной машины: на 2-3 литра воды — 1 таблетка. Ждем полного ее растворения. Кроссовки расшнуровываем и кладем в раствор, снятые шнурки помещаем сюда же. Оставляем кроссовки замачиваться на достаточное количество часов, например, на всю ночь. После полоскаем обувь, слегка отжимаем и высушиваем.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно чистить белую обувь зубной пастой.