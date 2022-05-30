Выберите картинку и узнайте, что вас ожидает в скором будущем

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Японские куклы Кокеши несут положительный заряд, приносят счастье и исполняют заветные желания. По легенде, именно такая куколка излечила супругу японского императора от бесплодия.

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Результаты визуального теста:

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