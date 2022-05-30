Зачем класть в холодильник стакан воды с содой: хитрость, о которой многие не догадываются

Некоторые хозяйки помещают в холодильник совершенно неожиданные предметы

Поскольку холодильник предназначен для хранения продуктов питания, использовать химически препараты для устранения органических загрязнений и неприятных запахов нельзя. Поэтому приходится заниматься поисками более безопасных гигиенических способов.

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно очень просто — достаточно поставить на полку стакан воды с содой, пишет Ukr.Media.

Как убрать неприятных запах в холодильнике

Одну столовую ложку соды разбавляем в 250 мл воды комнатной температуры. Меняем такой раствор раз в несколько дней.

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