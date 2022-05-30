Зачем класть в холодильник стакан воды с содой: хитрость, о которой многие не догадываются
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 214
Некоторые хозяйки помещают в холодильник совершенно неожиданные предметы
Поскольку холодильник предназначен для хранения продуктов питания, использовать химически препараты для устранения органических загрязнений и неприятных запахов нельзя. Поэтому приходится заниматься поисками более безопасных гигиенических способов.
Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно очень просто — достаточно поставить на полку стакан воды с содой, пишет Ukr.Media.
Как убрать неприятных запах в холодильнике
Одну столовую ложку соды разбавляем в 250 мл воды комнатной температуры. Меняем такой раствор раз в несколько дней.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от запаха сырости в стиральной машине с помощью металлической губки.