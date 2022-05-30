Укр

Зачем класть в холодильник стакан воды с содой: хитрость, о которой многие не догадываются

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как убрать неприятный запах в холодильнике Новость обновлена 30 мая 2022, 20:32
Как убрать неприятный запах в холодильнике

Некоторые хозяйки помещают в холодильник совершенно неожиданные предметы

Поскольку холодильник предназначен для хранения продуктов питания, использовать химически препараты для устранения органических загрязнений и неприятных запахов нельзя. Поэтому приходится заниматься поисками более безопасных гигиенических способов.

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно очень просто — достаточно поставить на полку стакан воды с содой, пишет Ukr.Media.

Как убрать неприятных запах в холодильнике

Одну столовую ложку соды разбавляем в 250 мл воды комнатной температуры. Меняем такой раствор раз в несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от запаха сырости в стиральной машине с помощью металлической губки.

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#Кухня #Холодильник #Сода #Лайфхаки