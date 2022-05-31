Плохие "соседи": какие растения вредят урожаю яблок и груш

Такие "соседи" лишь помешают вам собрать большой урожай яблок и груш.

Планируя размещение деревьев в своем саду нужно обязательно учитывать, что не все растения хорошо уживаются между собой. В результате такое "плохое" соседство лишит вас хорошего и большого урожая. К примеру, груша любит уединение, поэтому возле нее в принципе лучше близко ничего не сажать.

Так как самые распространенные деревья в садах это яблони и груши, "Телеграф" рассказывает, каким "конкурентам" они будут не рады. Посадив рядом следующие растения, они будут забирать полезные питательные элементы, солнечный свет, а также влагу в почве у своих соседок. Что именно нельзя сажать, пишет belnovosti.

Отметим, что если рядом с грушей и яблоней посадить укроп и календулу, то они наоборот поспособствуют большому урожаю. Эти растения отпугивают вредителей и защищают деревья от парши и плодожорки.

Какие деревья нельзя сажать рядом с яблонями и грушами

Боярышник . Вместе с ним появляются вредители, атакующие весь сад.

. Вместе с ним появляются вредители, атакующие весь сад. Рябина . На ней обитают личинки рябинной моли, которые вредят яблоням и грушам.

. На ней обитают личинки рябинной моли, которые вредят яблоням и грушам. Крушина . Это растение может заразить грушу бокальчатой ржавчиной.

. Это растение может заразить грушу бокальчатой ржавчиной. Косточковые деревья. Такие виды просто не уживаются на одной площади, так как угнетают друг друга. Вишни, сливы и абрикосы лучше посадить подальше от яблонь и груш.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно удобрять яблони и груши, чтобы они давали большой и щедрый урожай.