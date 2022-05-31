Зачем натирать кухонные шкафы растительным маслом: хитрость, о которой не знают многие хозяйки

Чтобы кухню не приходилось чистить так часто, можно воспользоваться простым раствором

На кухне практически вся мебель и техника неизбежно покрываются слоем жирных отложений и нагара. Жир оседает на кухонных фасадах, столешницах, а также декоративных поверхностях. И хотя мы используем для уборки кухни чистящие средства и специальные губки, которые имеют разную степень жёсткости, многие опытные хозяйки имеют в своем арсенале простые домашние средства, которые по эффективности не уступают магазинной химии.

Грязную кухню можно очистить копеечным раствором, который готовится из соды и растительного масла, пишет sterlegrad.

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Как почистить кухню от жира и нагара

Смешайте соду и растительное масло в равных пропорциях. Нанесите получившийся раствор на грязные поверхности, оставьте на полчаса, а потом уберите губкой. Хитрость заключается в том, что жир скатается в комочки и легко очистится.

Кроме того, растительное масло образует на деревянных фасадах защитную пленку, скрывает царапины и потертости на мебели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью растительного масла отбелить кухонные полотенца.