Чем удобрить помидоры, чтобы урожай был больше в два-три раза
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Об этих подкормках не каждый агроном расскажет
Помидоры являются одними из самых привычных огородных культур многих дачников, которые трепетно относятся к посадкам и находятся в постоянном поиске хитростей и средств для увеличения урожая.
Только самые опытные огородники знают о секретных удобрениях, благодаря которым они собирают в 2-3 раза больше томатов. Как пишет belnovosti, подкармливать эту культуру нужно в два этапа.
Чем подкармливать помидоры, чтобы получить большой урожай
- На первом этапе почву вокруг кустиков томатов посыпаем пищевой содой. Делается это для того, чтобы уберечь растение от грибковых заболеваний и для достижения большего плодоношения.
- На втором этапе вносим удобрение из йода и молока: берем 0,5 л молока и добавляем в него 20-25 капель йода. Оставляем раствор на 30-40 минут, после чего разбавляем водой (0,5 л). Заливаем средство в пульверизатор и распределяем подкормку.
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