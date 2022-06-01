Долой горькие попки: что нужно делать, чтобы огурцы выросли вкусными и сладкими

Огурцы — это одна из самых популярных культур среди огородников.

Вот бывает так, ты за огурцами следишь, поливаешь, удобряешь, чтобы получить хороший и большой урожай, а они — с горькой попкой. В основном такие огурцы отправляются на закатки или чистятся и режутся в салаты. Однако не отправлять же их все в банки на консервацию.

Оказывается причин горечи огурцов всего три, и все их можно предотвратить. Если следовать следующим рекомендациям, то вы весь ваш урожай будет вкусным и сладким. Как выростить не горькие огурцы, рассказывает belnovosti.

Выбор семян

Чтобы огурцы не горчили важно правильно выбирать их семена. Внимательно читайте, что пишут на упаковках. Лучше всего выбирать те сорта, для которых не характерна выработка кукурбитацина.

Правильный полив

Огурцы плохо выдерживают нехватку воды, поэтому грядки нужно поливать регулярно. Однако при этом важно и не переборщить, ведь избыток влаги тоже вреден. Также стоит помнить, что для полива нельзя брать холодную воду, лучше всего использовать теплую и прогретую на солнце жидкость.

Правильная подкормка

Участок, на котором растут огурцы, нужно удобрять минеральными и органическими подкормками. Обязательно должны быть удобрения, в которых есть азотный и калийный компоненты. Именно их нехватка — одна из главных причин появления горечи.

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