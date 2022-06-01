Как справиться с засором труб с помощью подручных средств: эффективный лайфхак

Зачем тратить деньги на дорогую "химию", если можно справиться благодаря подручным средствам.

Засор в раковине, особенно на кухне, — это достаточно распространенная проблема, с которой сталкивалась каждая хозяйка. И наверняка же никто и не задумывался, что справится с засором можно даже не выходя из кухни в магазин бытовой химии. А это реально возможно.

Эффективное средство, которое справиться даже с засором средней степени тяжести, есть в каждом доме. Чтобы прочистить трубу вам понадобиться обычная пищевая сода, пишет belnovosti.

Как прочистить засор в раковине с помощью соды

Это средство "готовиться" достаточно просто. Возьмите около 150 граммов соды и отправьте ее на сковородку. Прокалывайте на небольшом огне примерно 15 минут, периодически помешивая. После выключите огонь, и подождите пока сода остынет.

Когда сода остынет, добавьте к ней стакан воды и дождитесь полного растворения порошка. После вылейте получившийся раствор в раковину, и спустя пару часов промойте трубу большим количеством воды.

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