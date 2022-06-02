"Грядет главная битва": астролог предсказала период эскалации в войне россии с Украиной

Путинскому режиму будет нанесен сокрушительный удар, отмечает астролог

Астрологи одни за другим прогнозируют обострение в войне россии с Украиной в скором времени и тяжелые бои. Так, астролог Наталья Нестеренко считает, что осенью в противостоянии россии и Украины начнется решающая фаза и состоится кульминационная битва.

Подробный прогноз она опубликовала на своем сайте. По ее словам, этот решающий период в войне продлится до зимы.

"Кульминационный этап этого противостояния (между россией и Украиной, — прим. ред.) придется на третью, решающую фазу, которая начнется с сентября 2022 и продлится до января-февраля 2023. В ее рамках состоится решающая битва между альтернативными мирами и ценностями, в ходе которой, по всей логике эволюционных процессов, старому миру должно быть нанесено поражение", — пишет астролог.

Нестеренко отмечает, что во время этой фазы путинскому режиму будет нанесен сокрушительный удар.

"В рамках этой фазы путинский режим столкнется с очень серьезными и болезненными ударами, продолжит ослабляться военными, экономическими, внутриполитическими проблемами. Возможно, в его высших структурах будут происходить такие процессы, которые существенно подорвут его устойчивость, но вынудят изо всех сил биться за свое выживание. В это же время способности и возможности Украины отстаивать свою свободу усиливаются, в том числе благодаря поддержке союзников", — подчеркивает астролог.

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"В результате этих событий в августе и сентябре главный сюжет года, противостояния альтернативных миров и ценностей, будет переходить к третьей фазе своего развития, к стадии своей кульминации, решающих и финальных битв между новым и старым миром", — резюмировала она.

Ранее астролог назвала вероятного преемника путина.