Для чего опытные дачники используют обычную расческу на огороде

Расческа для огородника может стать незаменимым инструментом

Как мы знаем, в рыхлой почве растения лучше растут и дают хороший урожай. При том они нуждаются в регулярном поливе. Однако после затяжных дождей верхний слой почвы уплотняется, через что к корням не проходит воздух. Особенно такая сухая корка вредна для молодых и слабых всходов.

Поэтому после дождя важно проводить рыхление, но как это сделать, не повредив молодые ростки? Ведь грабли или садовые инструменты легко могут повредить их. Как пишет Ukr.Media, использование обычной массажной расчески станет отличным способом для разрыхления почвы.

Как разрыхлить почву на огороде расческой

Движениями просто пройдитесь расческой по земле, в том числе и в непосредственной близости к растениям. Расческа отлично уберет с нее корку и не повредит молодые растения.

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