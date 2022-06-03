Укр

Принесет неудачи и будет провоцировать ссоры: где нельзя вешать зеркало в доме

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Почему запрещено вешать зеркало напротив входа в дом Новость обновлена 03 июня 2022, 18:13
Почему запрещено вешать зеркало напротив входа в дом

Лучшим местом для установки зеркала в прихожей является стена сбоку от двери

Наверняка у многих в прихожей напротив входной двери висит зеркало. Да, с одной стороны — это полезно, особенно для девушек, ведь можно поправить прическу прям перед выходом, однако с другой стороны, согласно народным приметам, — это очень опасно. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем почему именно зеркалу не место у входа.

Оказывается, дом, где вход отражается в зеркале, может быть ограблен или его домочадцы будут испытывать финансовые трудности, сообщает Ukr.Media. Также в таком случае хозяева могут потерять удачу, а также домочадцы будут чаще сталкиваться с разными недугами.

Почему нельзя вешать зеркало напротив входа

  • удача надолго не будет задерживаться в доме;
  • домочадцы будут ощущать страхи, фобии и тревогу;
  • человек, заглянувший в дом и отразившийся в зеркале, оставит в нем частицу своей энергии, что негативно отразится на жителях дома;
  • из дома будет уходить положительная энергия;
  • между членами семьи могут появиться разногласия, ссоры и конфликты, способные привести к разрыву отношений.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

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#Приметы #Зеркало #Народные приметы