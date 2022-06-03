Чем отмыть пластиковый подоконник: средства, которые есть в каждом доме

Благодаря этому средству можно убрать жирные пятна и ржавые следы с подоконника.

Пластиковые подоконники – это достаточно популярная "вещь" во многих домах. Они удобные и аккуратные, а их цена очень доступная: в общем плюсов уйма. Однако них есть один большой минус — они быстро загрязняются, из-за чего теряют свою "привлекательность".

Чтобы не скупать дорогостоящую "химию", опытные домохозяйки используют одно простое и достаточно дешевое средство, которое есть на каждой кухне. Речь идет о растворе воды и уксуса, пишет belnovosti.

Как отмыть пластиковые подоконники

Отличным моющим средством для пластиковых подоконников является смесь уксуса и воды. Эти два ингредиента нужно смешать в равных частях и на 15 минут нанести на пятна, затем раствор нужно смыть, а остатки жидкости протереть сухой салфеткой. Однако стоит отметить, что если подоконник покрыт ПВХ-пленкой, то этот способ не будет эффективен.

Также отлично отмывает пятна сода. Более того, благодаря этому порошку можно вернуть подоконнику его первоначальную белизну. Грязные места нужно посыпать содой, а сверху налить немного уксуса. После прекращения их реакции, подоконник нужно протереть влажной тряпкой.

Еще один способ, который также эффективно отмывает подоконники — это смесь белой зубной пасты без вкраплений и мела. Пасту и мел нужно смешать в равных пропорциях и втереть в поверхность, и после помыть подоконник водой.

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