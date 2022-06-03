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Как продлить "жизнь" букету в вазе: средство вы найдете в своей аптечке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Растения в вазе достаточно быстро сохнут, но их свежесть можно продлить Новость обновлена 03 июня 2022, 22:21
Растения в вазе достаточно быстро сохнут, но их свежесть можно продлить

Есть несколько способов, как сделать так, чтобы подаренный букет дольше оставался свежим.

Каждая девушка любит, когда ей дарят цветы, однако тот факт, что они вянут всего через пару дней — расстраивает. Можно, конечно, дарить им вазоны, особенно те, которые приносят в дом желанное богатство или помогают сохранить семейное счастье, но такой подарок понравиться не всем.

Однако есть несколько способов, которые помогут сделать так, чтобы цветы дольше стояли в вазе, пишет belnovosti. Эти способы очень простые и легковыполнимые.

Как сделать так, чтобы букет простоял дольше

Прежде чем ставить букет в вазу, нужно убрать упаковку и нижнюю листву с цветов. Также где-то за полчаса до того, как поставить цветы в вазу, букет поместите в емкость с отстоянной чистой водой. И только после цветы переместить в вазу с кипяченой водой комнатной температуры. Также ставя цветы в вазу нужно сделать косой срез каждого растения. В идеале это делать, когда цветы уже в воде.

Помимо этого, в воду можно добавить аспирина. На один литр воды нужна одна таблетка лекарства, или можно использовать сахар(на литр воды половина чайной ложки).

Не забывайте также как можно чаще менять в вазе воду, и подрезать цветам стебли. Отметим, что вода не должна быть из-под крана: дайте ей немного отстояться. Не лишним будет опрыскивание бутонов и листьев прохладной водой каждый день.

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