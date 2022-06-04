Эффективный лайфхак, как избавиться от колорадского жука: работает на 100%

Колорадские жуки — это враг номер один для растений, особенно для картофеля.

Чтобы "расправиться" с назойливыми вредителями, которые так и норовят полакомиться урожаем еще до того, как он поспеет, многие дачники бегут в магазин и скупают различные яды. Однако избавиться от этих "непрошенных гостей" можно и подручными средствами. К примеру посадив рядом растения, которые отпугивают насекомых, а вот колорадского жука можно заставить есть самого себя.

Чаще всего колорадские жуки просто привыкают к той "химии", которой его поливают, и уже не реагируют на нее, а вот этот способ работает на 100%. Чтобы приготовить такой "яд" от колорадских жуков вам понадобятся... колорадские жуки, пишет belnovosti.

Эффективное средство от колорадских жуков: рецепт

Такой яд готовится на основе соланина, вещества, которое скапливается в самом жуке. Поэтому и главным ингредиентом яда против этого вредителя является этот вредитель. Как их "готовить":

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Соберите в банку колорадских жуков, залейте их водой и плотно закройте тару крышкой. Оставьте "раствор" настаиваться на 4-6 настойку дней. По истечению времени разбавьте двумя литрами воды, и получившейся смесью обработайте зеленую часть растений. Обязательно работайте в перчатках, чтобы не повредить кожу.

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