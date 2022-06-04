Как избавиться от плесени в ванной: эффективный метод, проверенный годами

Горячей мыльной водой мыть нельзя — для грибка это только "в радость".

Отсутствие хорошей вентиляции и сырость — это самая благоприятная среда для появления грибка и плесени, и в каждой квартире таким местом является ванная комната. Появляется плесень достаточно быстро, а вот избавиться от нее проблематичней. Мы уже писали, как приготовить эффективную чистящую пасту, которой можно вымыть плитку в ванной, а теперь рассказываем о самых действенных методах "борьбы" с плесенью.

Микроспоры плесени могут вызывать аллергию, а также могут спровоцировать развитие бронхиальных заболеваний, поэтому избавляться от нее нужно так, чтобы она не возвращалась. О самых простых и эффективных способах пишет belnovosti.

Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда

Хлорка — нанесите любое хлорсодержащее средство на места, где есть плесень и пройдитесь по стенам жесткой щеткой.

Технический спирт — принцип действия, как у хлорки: нанесите на пораженные места, оставьте на несколько часов, а затем витерите все с помощи щетки.

— принцип действия, как у хлорки: нанесите на пораженные места, оставьте на несколько часов, а затем витерите все с помощи щетки. Медный купорос — при использовании этого средства, нужно быть крайне осторожным м соблюдать все правила безопасности. Нанесите с помощью кисточки купорос на стены, подождите несколько часов, смойте все и дайте стенам просохнуть.

— при использовании этого средства, нужно быть крайне осторожным м соблюдать все правила безопасности. Нанесите с помощью кисточки купорос на стены, подождите несколько часов, смойте все и дайте стенам просохнуть. Борная кислота+перекись водорода+уксус — все компоненты смешайте в соотношении 1:2:2:4, где четыре это количество частей воды. Затем нагрейте смесь до 50-70 градусов и обработайте им комнату.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом. Отметим, что такое "домашнее" моющее — безопасное и натуральное.