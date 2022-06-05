Как избавиться от тли на участке: копеечное средство, которое даст отличный результат

Такую обработку можно проводить два-три раза в месяц.

Борьба с вредителями — это неотъемлемая часть садово-огородних работ. Назойливые и непрошенные "гости" так и норовят полакомиться свежими листочками и плодами культур, которые дачники высаживают весной и летом. Мы уже писали, как можно избавиться от колорадского жука, а теперь рассказывает о дешевом способе, как прогнать тлю с вашего участка.

Чтобы избавиться от этих вредителей, не нужно покупать различную "химию", с тлей отлично справится средство на основе горчицы. Как приготовить яд в домашних условиях, пишет belnovosti. Отметим, что запах горчицы отпугивает многих насекомых.

Как избавиться от тли на участке: рецепт яда

Для приготовления раствора потребуется 5 л теплой воды, 100 г горчичного порошка и 150 мл уксуса. Все компоненты тщательно перемешайте и проведите обработку растений по листу. Опрыскивать посадки можно раз в 8-10 дней.

Еще одно эффективное средство: в 5 л теплой воды размешайте 100 г горчичного порошка, 2 ст. л. нашатырного спирта и 50 г йодированной соли. Хорошо все перемешайте, залейте в пульверизатор и опрыскайте растения. Этим средством можно обрабатывать культуры раз 14 дней.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно удобрять яблони и груши, чтобы они давали большой и щедрый урожай.