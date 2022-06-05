Как быстро убрать неприятный запах с одежды из секонд-хенда: одной стирки будет мало

Запах, который мы слышим в магазинах секонд-хенда, — это запах спреев и дезинфицирующих средств для тканей.

Часто, чтобы сэкономить, многие покупают себе обновки не в магазинах одежды или на вещевых рынках, а отправляются в секонд-хенды. В таких магазинах также есть много брендовых вещей и можно подобрать себе все, что нужно. Однако у вещей с секонда есть одна особенность — специфический запах, поэтому их сразу же носить нельзя.

Прежде чем "выгулять" свою обновку, купленную в секонд-хенде, вещь нужно хорошенько постирать и убрать неприятный запах от средств, которыми одежду обрабатывают перед продажей. Отметим, что обычная стирка запах не уберет. Что же делать в таком случае, пишет belnovosti.

Как убрать неприятный запах из секонд-хенда

Во-первых, не кладите вещи из секонда к своим ранее купленным вещам, иначе запах может "перейти" и на них. А во-вторых, нужно знать три "золотых" правила правильной стирки одежды из секонд-хенда.

Как правильно стирать б/у одежду:

Первое правило — ее нужно стирать отдельно.

Второе правило — важно хорошо прополоскать вещи после стирки, чтобы точно избавиться от вредных веществ.

Третье правило — б/у вещи нужно стирать на максимально высокой температуре, а при первой стирке нужно добавить порошка в 2 раза больше, чем обычно.

Отметим, что есть много причин, почему не стоит приобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Подробнее об этом смотрите в нашем предыдущем материале.