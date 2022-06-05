Что делать, если малина "захватывает" участок: посадив эти растения рядом, легко решить проблему

Эти растения не дадут кустам малины захватить лишнюю территорию.

Малина — это очень популярная ягода, которая растет наверняка на каждом участке. Однако у нее есть небольшая особенность, она очень любит "захватывать" чужую территорию. Кусты малины могут обильно разрастаться, что мешает другим растениям. Что же делать, чтобы этого избежать.

Опытные дачники знают, что немного "остудить" захватническое настроение малины можно благодаря некоторым другим растениям, если посадить их рядом, пишет belnovosti. Отметим, что эти культуры никакого вреда другим растениям не принесут, более того, они очень полезны и для людей.

Какие растения нужно посадить возле кустов малины

Щавель — это растение выделяет в землю вещества, которые "отпугивают" отростки малины.

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Фасоль — это растение выделяет в почву азот., которое малина будет использовать для того, чтобы наращивать зеленую массу, и не будет тратить полезный микроэлемент на развитие корневой системы.

— это растение выделяет в почву азот., которое малина будет использовать для того, чтобы наращивать зеленую массу, и не будет тратить полезный микроэлемент на развитие корневой системы. Метлица — это растение "останавливает" малину благодаря тому, что забирает у отростков нужную им влагу, а также затеняет их, что мешает их развитию и росту.

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