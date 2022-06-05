Копеечное средство, которое вернет былую белизну занавескам: результат гарантирован

Всего один ингредиент поможет отбелить грязные тюли.

Со временем белый текстиль сереет или желтеет, что делает занавески и тюли непривлекательными. После очередной попытки вернуть прежнюю белизну тюлям, большинство домохозяек просто выбрасывают старые и покупают новые занавески. Однако отбелить пожелтевший текстиль можно очень легко, используя народные методы.

Секретным средством, который отлично отбеливает, оказался обычный крахмал, пишет belnovosti. Используя этот белый порошок, вы сможете сэкономить свои деньги, не покупая новый текстиль.

Как отбелить тюль крахмалом

Чтобы вернуть тюлю белизну, сначала постирайте его в машинке. После натрите ткань крахмалом, положите занавеску в тазик и залейте теплой водой. Замоченный тюль оставьте на 5-6 часов.

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После, занавеску нужно достать из воды. Отжимать ее не нужно. Мокрый текстиль нужно оставить высыхать, и после просушки его можно снова вывешивать на окна.

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