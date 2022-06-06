Успех будет ходить за ними по пятам: два знака Зодиака сегодня станут настоящими счастливчиками

Тельцы и Львы сегодня смогут добиться успеха

День всячески способствует тому, чтобы добиваться своего. Гороскоп обещает некоторым представителям зодиакального круга такие качества, как решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. Узнайте, какие два знака Зодиака сегодня смогут свернуть горы и добиться сказочного успеха.

Телец

День всячески благоприятствует любым начинаниям Тельца и судьба может подкинуть ему приятный сюрприз, пишет "1001 гороскоп". Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня, возможно, добиваясь своего, Телец будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Тельцу стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

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Лев

Льву сегодня также будет сопутствовать удача. День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Лев способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Лев сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

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