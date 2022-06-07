Чем удобрить орхидею, чтобы не завяла и не скинула все бутоны
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Одной из эффективных подкормок считается картофельная
Нежная и яркая орхидея не редкость в домашнем цветоводстве. Этими особенными цветами можно украшать как дома, так и офисные помещения, однако не все знакомы с тонкостями ухода за ними. В этом материале пойдет речь о подкормке для орхидеи, которая обеспечит растение необходимыми витаминами для активного роста и пышного цветения.
Орхидею можно и нужно подкармливать натуральными удобрениями, пишет Ukr.Media. Одним из таких копеечных удобрений является подкормка из картофеля.
Чем кормить орхидею в домашних условиях
Возьмите 20 г сырого картофеля. Порежьте на кусочки, отправьте в блендер, залейте литром воды. Перебейте до однородной смеси. Процедите. Полученным раствором опрыскивайте листья и корни орхидеи дважды в месяц.
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