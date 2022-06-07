День памяти Иоанна Крестителя 7 июня: обряды и главные запреты

В этот день празднуется Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В этот вторник, 7 июня, согласно церковному календарю, православной церкви вспоминают третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

"Телеграф" рассказывает об истории праздника, обрядах 7 июня, а также, что категорически запрещено делать в этот день.

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Третье обретение главы Иоанна Предтечи 2022: история праздника

Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Святое предание рассказывает, что после мученической казни Иоанна царица Иродиада не позволила похоронить тело святого вместе с головой, а решила надругаться над ней, а затем спрятала ее в своем дворце. Дважды праведники обретали мощи святого — и снова теряли. Третье обретение главы Иоанна произошло 25 мая (по григорианскому календарю – 7 июня).

Третье обретение главы Иоанна Предтечи 2022: главные обряды

В народе праздник получил название "Иван – Медвяные росы". Согласно поверьям, "медвяные росы" — это сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растения. Они считаются очень вредными.

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С этого дня начинали высевать поздние яровые хлеба. Травники выходили на сбор лекарственных трав. Собранные на этот праздник растения якобы обладают большой целебной силой.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи 2022: что нельзя делать

Нельзя брать в руки ничего колющего и режущего.

В этот день ничего не подают на подносах и блюдцах.

Запрещено пить и танцевать.

Нельзя ссориться, ругаться и грешить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечаются в июне 2022 года.