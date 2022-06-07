Зачем обрабатывать помидоры бором: рискуете остаться без урожая
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Недостаточное содержание бора в земле может отрицательно сказываться на урожайности кустов
Вырастить большой урожай томатов без применения различных удобрений практически невозможно. Чтобы не остаться без раннего урожая, помидоры необходимо обработать борсодержащими препаратами, например недорогой и доступной борной кислотой.
Если наблюдается дефицит этого элемента в земле, большинство плодов может отмирать на стадии цветения. Об этом пишет Ukr.Media.
Так, подкормка борной кислотой повышает созревание помидоров и укрепляет иммунитет культуры. Бор оказывает благотворное влияние на увеличение сахаристости плода, содержание каротина, витаминов и способствует быстрому образованию завязи.
Как обработать помидоры бором
На 10 литров воды берем 2-2,5 г борной кислоты в виде порошка. Предварительно растворяем порошок в воде с температурой 50-55 градусов. Опрыскиваем помидоры в несколько этапов: первый этап – в начале цветения. Вторая обработка – в начале периода плодоношения.
Проводить эту процедуру следует в пасмурный день или в вечернее время.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще можно подкармливать помидоры, чтобы получить удачный урожай.