Выдают бедность: вещи из женской сумочки, которые лучше поскорее выбросить

Как бы сложно не было, в женской сумочке должен быть порядок.

Каждая вещь имеет свою энергетику, и способна заряжать своего хозяина как на позитив, так и негатив. Как оказалось, женская сумочка — это один из самых сильных хранителей различной энергии, поэтому важно, чтобы в ней были только "позитивные" вещи. Ранее "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги, а теперь рассказываем о предметах из женской сумочки, которые "кричат" о безденежье и нужде ее владелицы.

Некоторые вещи в сумочке могут выдать бедность и нужду женщины, пишет belnovosti. Поэтому в сумочке нужно постоянно наводить порядок, ведь некоторые вещи могут выставить ее владелицу не в самом приятном свете, а также указать на ее безденежье, даже если это не так.

Вещи в женской сумочке, выдающие бедность

Чеки. Это отличный способ контролировать свои расходы, однако хранить их в сумке или кошельке нежелательно.

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Дисконтные карты. Во многих магазинах сейчас действуют различные дисконтные программы, и часто женщины набирают таких карточек, чтобы экономить на покупках. Это хорошая идея, однако носить все карточки с собой не стоит. Более того, у большинства торговых сетей уже есть специальные приложения на телефон.

Во многих магазинах сейчас действуют различные дисконтные программы, и часто женщины набирают таких карточек, чтобы экономить на покупках. Это хорошая идея, однако носить все карточки с собой не стоит. Более того, у большинства торговых сетей уже есть специальные приложения на телефон. Мелочь. Монетки часто выпадают из кошелька и просто "разбегаются" по сумочке. Если у вас много мелочи, либо заведите отдельный мешочек-кошелек для них, либо отправьте их в копилку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть с ножа согласно народные приметам.