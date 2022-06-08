Как убрать запах пота с одежды без стирки: способы со 100% результатом

Простые и эффективные способы, как убрать различные неприятные запахи с одежды, когда привычная стирка не дает результата.

Обычная стирка, даже с различными кондиционерами и гелями, не всегда может убрать неприятный запах с одежды, особенно если он покупался в секонд-хенде или комиссионке. Более того, неприятные запахи на одежде это еще и запахи пота, сырости и плесени, от которых также не так легко избавиться.

Однако если знать несколько хитростей, то вы навсегда забудете о таких проблемах, и не будете переживать, что ваша одежда, как-то не так пахнет. О подручных средствах, которые помогут избавиться от неприятных запахов, пишет портал "Так просто".

Как вывести запах пота

Хозяйственное мыло — намыльте "пахнущие" участки одежды с изнанки и оставьте вещь на 30 минут, а затем постирайте вещи. Однако часто этот способ использовать не стоит, так как во время стирки яркие ткани могут потускнеть.

Раствор из уксуса с содой — смешайте 3 л теплой воды со 100 мл уксуса, после чего замочите в нем одежду на 3–4 часа. А затем постирайте одежду при высокой температуре, добавив в стиральный порошок 2 столовые ложки соды.

— смешайте 3 л теплой воды со 100 мл уксуса, после чего замочите в нем одежду на 3–4 часа. А затем постирайте одежду при высокой температуре, добавив в стиральный порошок 2 столовые ложки соды. Соль — 2 столовые ложки соли размешайте в 250 мл воды и нанесите раствор на загрязненный участок одежды. Оставьте вещь на 2 часа, а после ее постирайте.

— 2 столовые ложки соли размешайте в 250 мл воды и нанесите раствор на загрязненный участок одежды. Оставьте вещь на 2 часа, а после ее постирайте. Морозилка — поместить вещь в морозильную камеру на 2–3 часа и от пота не будет следа.

Как убрать запах плесени

Чтобы избавиться от запаха плесени, во время стирки к порошку нужно добавить в специальный отсек небольшое количество уксуса или соды, а после обязательно просушить вещи на свежем воздухе.

Как устранить запах сырости

Чтобы избавиться от затхлого запаха от вещей, их нужно поместить на несколько часов в морозильную камеру. А после хорошенько отпарить с помощью утюга.

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