Грозит поломкой и даже пожаром: привычки, которые "убивают" стиральную машинку

Эти советы помогут уберечь ваши вещи и стиральную машинку.

Современные стиральные машины очень сильно упростили процесс стирки, однако теперь не каждый думает о том, как же правильно стирать, и как себя "вести" со стиралкой. К примеру, вы думали когда-нибудь, нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети, или о том, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку? Очень часто такие "мелкие" моменты приводят к тому, что техника ломается.

Со стиральной машинкой нужно быть очень внимательным и осторожным, ведь из-за одной, на первый взгляд незначительной ошибки, можно повредить как свою одежду, так и сломать технику, и даже привести к ее возгоранию. О самых распространенных ошибках во время стирки, пишет издание marieclaire.

Привычки, которые убивают стиральную машинку

Слишком много стирального порошка — может привести к образованию лишней пены. Желательно использовать лишь то количество, которое рекомендуют для определенного веса белья.

Несортированное белье — поможет избежать повреждения ваших вещей, к примеру поможет не допустить линяния, оседания пуха или изменения размера вещи.

— поможет избежать повреждения ваших вещей, к примеру поможет не допустить линяния, оседания пуха или изменения размера вещи. Нерегулярная чистка стиралки — остатки порошка, грязь от белья, различные ворсинки и волосинки могут навредить работе техники. Чтобы этого избежать нужно периодически чистить вашу помощницу.

— остатки порошка, грязь от белья, различные ворсинки и волосинки могут навредить работе техники. Чтобы этого избежать нужно периодически чистить вашу помощницу. Расстегнутые молнии — могут повредить другие вещи во время стирки, поэтому их нужно обязательно застегивать.

— могут повредить другие вещи во время стирки, поэтому их нужно обязательно застегивать. Застегнутые пуговицы — их наоборот нужно оставлять расстегнутыми., ведь это предотвратит петли от разрывов и защитит нити от вытягивания и ослабления.

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Всегда закрытая дверца машинки — в таком положении влага и бактерии будут задерживаться в стиралке, особенно в области вокруг дверцы, что может привести к появлению плесени. Оставляйте дверцу периодически открытой, и не забывайте ее протирать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.