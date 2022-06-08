Пять скрытых фишек Android: секреты смартфона

Ваши телефоны имеют несколько скрытых, однако полезных функций, о которых вы должны знать

Операционная система Android сегодня является самой популярной на рынке. Число активных пользователей ежемесячно достигает более 3 миллиардов человек. В то же время, не все знают о возможностях своих смартфонов с єтой операционной системой. Есть несколько скрытых, однако, полезных функций, о которых вы должны знать. К примеру, если хотите, чтобы смартфон "прожил" как можно дольше, нужно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею.

Мы ежедневно пользуемся обычными функциями, помогающими нам в выполнении разнообразных задач, а между тем наши смартфоны способны на более широкий функционал, о котором мы часто даже не догадываемся. Советы опубликовали на портале Новое Время.

Ваш телефон – это пульт

Если на гаджете есть инфракрасный модуль, вы можете превратить его в пульт для телевизора, кондиционера, проектора или любой другой техники в доме. Все, что нужно, это установить приложение из категории Remote Control. Далее нажмите "Тип и модель устройства". К тому же этой утилитой можно воспользоваться повсюду. Скажем настроить онлайн-пульт можно в отеле, чтобы не касаться лишних предметов. Ведь как мы писали раньше – на пульте в номерах гостиниц живет больше микробов.

Возврат телефона после потери

Представьте, что вы потеряли смартфон. Если повезет – его найдет честный человек, готовый вернуть мобильный. Правда, он заблокирован и связи с владельцем телефона нет. Следовательно, лучше добавить личную информацию на экран блокировки. Нужно зайти в "Настройки" — "Безопасность" — "Сведения о владельце", пометить галочкой пункт "Показывать данные о владельце на экране блокировки", введите, например, адрес или номер телефона.

Доверенные места

Вы можете выбрать безопасные локации, в которых ваш смартфон не будет запрашивать пароль для разблокировки. К примеру, если сами дома и нет необходимости постоянно писать пароль. Для этого зайдите в "Настройки" — "Безопасность" — "Smart Lock" — "Доверенные места" и добавьте геолокацию. Теперь, когда ваш гаджет будет дома — пароль не нужен.

Безопасный режим

Этот режим необходим для настройки системы и удаления сторонних приложений, мешающих корректной работе телефона.

Как правило, это помогает избавиться от вируса, препятствующего нормальному функционированию устройства. Необходимо только войти в свой аккаунт и выбрать "Общие настройки". Там и включить опцию "Безопасный режим".

Вместо клавиатуры – ваш голос

Набрать сообщения опцией "Голосовый набор сообщений" — отличная альтернатива обычным "голосовым", которые часто не нравятся людям. Немногие знают, что озвучить текстовые сообщения можно проговорив их. Пользователи должны найти маленький микрофон на клавиатуре, нажать, диктуя сообщение. Это касается телефонов как на Android, так и iOS.

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