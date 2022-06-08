Как избавиться от тли на огороде и в саду: семь простых способов

Тля буквально высасывает все соки из растений и лишает огородника урожая.

В начале летнего сезона хозяева огородов и маленьких садов могут столкнуться с тем, что на листьях появляются вздутые пузырьки. На первый взгляд кажется, что это болезнь, потому что овощи и фрукты высыхают еще на грядке. Однако на самом деле у вас на земле поселилась тля. Это опасный паразит, буквально высасывающий все соки из растений и лишающий огородника урожая.

Для ликвидации прожорливых насекомых на вашем участке понадобятся продукты, которые есть у каждого дома. К слову, мы уже рассказывали, какие паразиты являются главными убийцами урожая. Семь способов борьбы с тлей с помощью бытовой химии, а также сладких газированных и спиртных напитков предлагают авторы "Моя дача. Сад и огород".

Водка : взять самую дешевую водку и налить в пульверизатор. Дальше – опрыснуть растения.

: взять самую дешевую водку и налить в пульверизатор. Дальше – опрыснуть растения. Кока-кола использовать как водку

использовать как водку Хозяйственное мыло : взять 200 грамм мыла (обычно это целый брусок 72% — ого) и растворить в 10 литрах воды. Опрыснуть.

: взять 200 грамм мыла (обычно это целый брусок 72% — ого) и растворить в 10 литрах воды. Опрыснуть. Нашатырный спирт является не только отличным удобрением, но и убийцей насекомых. Нужно только в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку этого вещества. Недавно "Телеграф" рассказывал, чем еще можно удобрить растения.

Кальцинированная coда : в одном литре воды растворить столовую ложку соды и немного добавить хозяйственного мыла.

: в одном литре воды растворить столовую ложку соды и немного добавить хозяйственного мыла. Зола : 200-300 г залить 5 литрами кипятка. Остудить и процедить. Также добавить немного хозяйственного мыла.

: 200-300 г залить 5 литрами кипятка. Остудить и процедить. Также добавить немного хозяйственного мыла. Горький перец: 1 кг стручков порезать и кипятить в 10 литрах воды. Готовый отвар настоять два дня, процедить, разлить по бутылкам. Для опрыскивания кустов 0,5 стакана отвара растворить в 10 л воды, добавить туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить.

Однако есть секрет, который будет всегда отгонять насекомое. Необходимо просто усадить рядом лук, чеснок или ромашки. А в качестве профилактики следует вовремя убирать сорняки и мусор с участка, где могут скрываться паразиты. А также не жалеть удобрение для земли. Напомним, Телеграф ранее рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения