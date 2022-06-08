В россии по радио без перерыва крутили "Ой у лузі червона калина" и гимн Украины (відео)

Россиян снова приобщили к украинской культуре.

В среду, 8 июня, российские слушатели радиостанции "Коммерсантъ FM" имели возможность насладится украинскими антивоенными песнями, которые несколько часов звучали в эфире радио. Отметим, что это уже второй случай, когда неизвестные взламывают эфиры, и пускают в ход украинскую культуру. Ранее на трех российских радиостанциях более двух часов подряд крутили гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

Слушателям этого радио также предоставилась возможность послушать те же песни, а также антивоенный трек российской группы "Ногу свело", за который вроде как на солиста Макса Покровского завели административное дело по статье о "дискредитации ВС рф". Об этом сообщил телеграм-канал "Украина 24/7".

Отмечается, что все песни без перерыва проигрывались по кругу.

Напомним, что 9 мая хакерам удалось взломать российские ТВ каналы и сказали правду о войне в Украине. В названиях большинства телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

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Тем же утром на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания.

Ранее "Телеграф" писал, что с начала войны в Украине запустили хештег #cancelrussianculture, призывающий всех к отмене и бойкоту культуры россии. Однако эта инициатива не сработает, считает артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Он объяснил, как нужно защищать украинскую культуру в мире.