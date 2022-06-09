Где категорически нельзя хранить деньги в доме: места, которые притягивают бедность и нищету
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Неправильное хранение денег в доме может привести к неудачам в сфере финансов.
Правильная организация хранения денег в доме — это первый шаг к богатству. Очень важно, чтобы ваши сбережения хранились в правильном месте, ведь в каждом доме есть уголки, которые энергетически притягивают только бедность и нищету. Стоит отметить, что именно в таких местах большинство и хранит деньги, что неблагоприятно сказывается на семейном бюджете.
"Телеграф" рассказывает, где не стоит хранить свои сокровища, чтобы не привлечь к себе и своей семье безденежье, уменьшение денежного потока и прочие финансовые проблемы. Помните, "хранилище" должно быть безопасным и энергетически сильным.
Где нельзя хранить деньги в доме
- Сбережения лучше держать подальше от всех приборов, которые вырабатывают огонь.
- "Тайник" лучше расположить подальше от входной двери, а иначе деньги просто уйдут из вашего жилища.
- Коридор и прихожая — нет, нет и еще раз нет, поскольку в этих местах скапливается много отрицательной энергетики.
- Спальня также под запретом, а все потому, что деньги могут впасть в "спячку", что значит, что они не будут накапливаться.
- Если хранить сбережения в туалете или ванной, они будут "утекать" из дому словно вода.
- Книги или фотоальбомы — также не самое лучшее место для "тайника", и снова вся проблема в негативной энергетике, которая может от них исходить. Если и хранить в книге, то только доброй и светлой, никаких драм или детективов.
- Под матрасом или подушкой деньги также "засыпают", а это значит, что приумножатся они не будут.
- Также деньги не любят светлых мест, поэтому хранить их нужно обязательно в кошельке и в темном уголке. Не стоит забывать, что сбережения не любят тесноту, поэтому нк нужно стягивать их различными резинками или держателями.
Где же хранить сбережения? Лучшее место для "заначки" — кухня. А все потому, что у этой комнаты удивительно положительная аура.
Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.