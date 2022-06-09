Как сберечь свежесть зелени в холодильнике: простой способ

Зелень может храниться в холодильнике достаточно долго, если знать одну маленькую хитрость.

Летом на огородах у многих дачников созревает много различной зелени — это и укроп, и петрушка, и салат, и щавель, и многие другие зеленые травы, которые очень быстро вянут, если их сорвать. Однако есть небольшая хитрость, которая поможет сохранить свежесть зелени. Благодаря этому лайфхаку укроп и петрушка смогут пролежать в холодильнике недели, не потеряв своего внешнего вида.

Чтобы поддерживать свежесть зеленых ростков как можно дольше, вам понадобиться марля, пишет belnovosti. А что именно нужно с ней делать, читайте далее.

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике

Чтобы зеленые растения не завяли в холодильнике, их стебли нужно завернуть в смоченную водой марлей. Также разрешается завернуть зелень в марлю целиком. И для большей эффективности марлю поверх можно замотать фольгой. Благодаря этому зеленые стебли и листья останутся сочными на дольше.

Также можно приготовить свежую заготовку из зелени, которую можно хранить в холодильнике около месяца. Для этого укроп, петрушку или любую другую зелень хорошенько промойте, стряхните от влаги, удалите стебли, если нужно, и мелко нарубите. После обильно посолите (на 100 г зелени 20 г соли) и положите в стеклянную банку и плотно закройте крышкой. Такая свежая приправа подойдет как заправка для любых блюд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить дефицитную соль при консервации овощей.