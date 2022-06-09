Чем подкармливать помидоры во время цветения, чтобы плоды выросли большими

Самые популярные подкормки, которые используют опытные дачники для удобрения помидоров.

Вырастить хороший и удачный урожай помидоров без применения различной "химии" и ядов вполне возможно, главное знать какими подручными средствами можно подкармливать овощи. Особенно важно, уделить немного больше внимания томатам, когда они цветут, ведь именно в это время и формируются будущие плоды.

Чем можно подкармливать помидоры в период их цветения, пишет Ukr.Media. Если этого не сделать, то вы можете лишиться больших и сладких плодов.

Чем удобрять помидоры во время цветения

Зола — эту подкормку желательно вносить раз в неделю обязательно. Немного, но хотя бы по большой ложке удобрения под каждый куст. Или можно приготовить жидкую подкормку: пол стакана золы размешайте в 10 л воды и полейте по литру раствора под каждый куст томата на участке.

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Йод — это вещество отлично помогает и способствует успешному созреванию плодов. Рецепт удобрения: в 10 л воды нужно развести всего три капли йода, и полить каждый куст.

— это вещество отлично помогает и способствует успешному созреванию плодов. Рецепт удобрения: в 10 л воды нужно развести всего три капли йода, и полить каждый куст. Дрожжи — эффективная подкормка, которая поможет увеличить урожай томатов в разы. Рецепт: в ведре воды разведите пакетик сухих дрожжей (10 г) и оставьте раствор на 48 часов. По истечению времени, литр концентрата разведите в 10 литрах воды и полейте помидоры.

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