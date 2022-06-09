Копеечное средство, которое моментально избавит картошку от колорадского жука

Благодаря этому секретному ингредиенту вредитель уйдет из огорода прочь.

Колорадский жук — это самый назойливый и нелюбимый всеми огородниками вредитель, который постоянно "угрожает" урожаю картошки. Один из самых эффективных способов, как от них избавиться – это сбор жуков вручную в банку, однако это очень энерго и время затратный процесс, к том же очень устарелый. Гораздо быстрее вариант — химические средства против картофельного вредителя. Но некоторые не рискуют их применять, чтобы потом химия не оказалась в желудке. Что же делать?

Чтобы справиться с этими полосатыми паразитам раз и навсегда и, как результат, получить хороший урожай картофеля, воспользуйтесь этим простым советом. Авторы " Моя дача. Сад и огород " предлагают применить специальный раствор из горчицы и хозяйственного мыла.

Способ приготовления "яда" от колорадских жуков:

Возьмите литр горячей воды. Добавьте 5 столовых ложек горчичного порошка. Хорошо все размешайте, и добавьте еще 50 г. натертого хозяйственного мыла. Подождите 15 минут, а после готовый раствор разведите в 10 литрах теплой воды.

Опрыскивать картофеля лучше всего утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.