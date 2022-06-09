Как правильно варить пельмени: лайфхаки, которых вы не знали

Замороженные полуфабрикаты не рекомендуют отправлять в кастрюлю с кипятком.

Самое простое блюдо для холостяков и самое легкое для хозяйки – купленные пельмени. Однако знаете ли вы, что даже в таком, казалось бы, элементарном блюде, люди допускают ошибки. Часто замороженный продукт просто бросают в кастрюлю. А правильно ли это?

Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на сайте ukr.media. Запомните простые правила и вы будете удивлены новым вкусом пельменей.

Кастрюля должна быть невысокой и широкой, чтобы пельменям не было тесно.

Лучше класть полуфабрикаты не в кипяток, а в разогретую до 50 градусов воду.

Солить воду нужно после закипания. Для вкуса можно добавить лавровый лист и измельченный ароматный черный перец.

Маленькие пельмени нужно варить 8 минут, больше – 12.

Нельзя бросать замороженные пельмени в холодную воду – они слипнутся. Лучше добавить растительное масло в воду.

После варки извлеките их с помощью шумовки и дайте минуту отдохнуть блюду, чтобы из пельменей вытекла лишняя вода.

В тарелку с блюдом добавьте масло или ложку уксуса– тут уж кто как любит.

Читайте также: Категория Рецепты Как вкусно замариновать помидоры: легкий рецепт на скорую руку Можно подавать как закуску и как гарнир к основному блюду

Ну а если вы настоящий поклонник этого блюда, то есть смысл приготовить пельмени самостоятельно. Напомним, "Телеграф" недавно публиковал еще один легкий ужин за считанные минуты — рецепт жареного картофеля