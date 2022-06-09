Как правильно варить пельмени: лайфхаки, которых вы не знали
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Замороженные полуфабрикаты не рекомендуют отправлять в кастрюлю с кипятком.
Самое простое блюдо для холостяков и самое легкое для хозяйки – купленные пельмени. Однако знаете ли вы, что даже в таком, казалось бы, элементарном блюде, люди допускают ошибки. Часто замороженный продукт просто бросают в кастрюлю. А правильно ли это?
Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на сайте ukr.media. Запомните простые правила и вы будете удивлены новым вкусом пельменей.
- Кастрюля должна быть невысокой и широкой, чтобы пельменям не было тесно.
- Лучше класть полуфабрикаты не в кипяток, а в разогретую до 50 градусов воду.
- Солить воду нужно после закипания. Для вкуса можно добавить лавровый лист и измельченный ароматный черный перец.
- Маленькие пельмени нужно варить 8 минут, больше – 12.
- Нельзя бросать замороженные пельмени в холодную воду – они слипнутся. Лучше добавить растительное масло в воду.
- После варки извлеките их с помощью шумовки и дайте минуту отдохнуть блюду, чтобы из пельменей вытекла лишняя вода.
- В тарелку с блюдом добавьте масло или ложку уксуса– тут уж кто как любит.
Ну а если вы настоящий поклонник этого блюда, то есть смысл приготовить пельмени самостоятельно. Напомним, "Телеграф" недавно публиковал еще один легкий ужин за считанные минуты — рецепт жареного картофеля