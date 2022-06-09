Чем заменить стиральный порошок: экономный вариант из 3-х ингредиентов

Получается не только дешево, но и экологично

Экономные хозяйки делают средство для стирки самостоятельно, ведь зачем каждый месяц тратиться на дорогие порошки и гели? Эффективность домашних порошков не хуже покупных.

Как пишет Ukr.Media, заменить стиральный порошок можно смесью из хозяйственного мыла, бельевой и обычной соды.

Чем заменить стиральный порошок

Смешиваем 300 г стружки хозяйственного мыла, пол килограмма пищевой соды и 200 г кальцинированной. Можно добавить капельку любимого ароматического масла, чтобы вещи приятнее пахли. Используем приготовленный порошок.

На одну стирку понадобится 50-100 г смеси. Порошок подходит и для ручной стирки.

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