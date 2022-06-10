Троица в 2022 году: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

День Святой Троицы - один из любимых праздников у христиан

Троица (День Святой Троицы), или как еще называют церковный праздник Пятидесятница, христиане восточного обряда отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому каждый год он наступает в разное время. В 2022 году Троица выпадает на 12 июня.

Этот большой праздник является одним из любимых у христиан. В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически запрещено делать на Троицу, а также, какие есть народные приметы 12 июня.

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Троица 2022: что нельзя делать в этот праздник

Нельзя купаться в водоемах. Верят, что в этот день нечистая сила может унести человека на дно.

Нельзя ссориться и конфликтовать.

Запрещено работать в поле и огороде. Считается, что если потревожить землю в этот день, жди невзгод.

Нельзя ходить в лес — нечистая сила может запутать дорогу путнику.

Запрещено рубить деревья.

Нельзя плести, вязать, вышивать, стричься.

Не желательно в этот день проводить свадьбу.

Не принято ходить на кладбище.

Троица 2022: народные приметы 12 июня

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.

Попасть под дождь — к исполнению мечтаний.

Увидевший радугу обретет здоровье и богатство в будущем году.

Считается, что те, кто посватается на Троицу, будет жить в браке долго и счастливо.

Сколько раз кукушка прокукует, столько дней быть девушке без пары.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще есть церковные праздники в первый месяц лета 2022 года.