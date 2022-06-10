Полнолуние в Стрельце 14 июня: в чем его особенность, главные запреты
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Полнолуние в Стрельце считается днем сильной энергетики
Во вторник, 14 июня, в 14:51 по Киеву произойдет полнолуние в созвездии огненного Стрельца. Энергия этого знака поможет наиболее эффективно принять правильные решения в жизни.
Согласно прогнозу астролога Марины Скади, это полнолуние заставит многих пересмотреть свои цели. Оно подарит прилив сил, новые возможности, которые могут открыть перед нами новый, неизведанный мир.
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Полнолуние 14 июня 2022: влияние на людей
Полнолуние в Стрельце 14 июня проявит желание идти вперед, добиваться своих целей и вести за собой окружающих людей. Многие почувствуют прилив жизненных сил и энергий, затяжные ситуации получат разряжение и все встанет на свои места, многое прояснится.
В это время зарождаются новые идеи, перспективы. Огненную энергию знака рекомендуется использовать для осознания своего внутреннего потенциала и нахождения своего места под солнцем. В этот период люди станут увереннее в своих силах, от чего они четче увидят возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Что можно делать в полнолуние 14 июня 2022: рекомендации
В это время рекомендуется быть в движении, пробовать новое, что-то узнавать, посещать интересные места. Полнолуние 14 июня поможет направить все свои силы к цели, которая давно маячила у вас перед глазами.
Что нельзя делать в полнолуние 14 июня 2022: запреты
- Следует отложить поход в салон — стрижки в это время могут подкосить здоровье.
- В полнолуние лучше не сплетничать и обсуждать других, обманывать и жаловаться.
- Нельзя кому-то занимать деньги и самим брать в долг.
- Стоит воздержаться от дорогих приобретений.
Ранее астрологи рассказали, для людей каких знаков Зодиака конец июня-2022 станет очень успешным.