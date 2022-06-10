Андре Тан назвал главные причины отдаления в отношениях

Модельер советует больше прислушиваться к себе и своим желаниям.

Известный украинский модельер Андре Тан (наст. имя — Андрей Тищенко), который в мае 2021 года развелся со своей супругой спустя 9 лет брака, решил порассуждать не о моде, а об отношениях. Дизайнер поделился своим видением того, почему бывает так, что в достаточно счастливых продолжительных отношениях наступает момент, когда партнеры как будто отдаляются друг от друга.

На своей странице в Инстаграм Андре Тан опубликовал пост, в котором назвал три главные, по его мнению, причины, которые и создают такой эффект "холодности" в отношениях. Модельер отмечает, что всегда нужно вести диалог с собой, чтобы понимать, что тебе нужно, а что нет.

"Если вы долгое время дискомфортно себя чувствуете в отношениях, задайте себе один простой вопрос: а нужно ли мне это сейчас вообще? Сделать на время паузу и заняться собой — порою необходимость, особенно во время войны. Кто же вас полюбит, если вы недостаточно любите и заботитесь о себе?" — считает дизайнер.

Читайте также: Категория Блоги/мнения 5 стадий разочарования в современных женщинах, которые проходит эгоистичный мужчина У некоторых мужчин почему-то есть уверенность в том, что в базовых прошивках каждой дамы имеется и "материнский инстинкт", и "ген мытья унитазов".

Отдаление в отношениях: три главные причины по версии Антре Тана

Скованность и страхи. Если у одного из партнеров есть внутренние страхи, то рано или поздно наступит дискомфорт. Если вы постоянно боитесь быть отвергнутым, то лучше не держаться за такие отношения. "Это реально выматывает, а порой сильно раздражает" — отмечает Андре.

Если у одного из партнеров есть внутренние страхи, то рано или поздно наступит дискомфорт. Если вы постоянно боитесь быть отвергнутым, то лучше не держаться за такие отношения. "Это реально выматывает, а порой сильно раздражает" — отмечает Андре. Проблема с предыдущими отношениями . Травматический опыт — может стать большой помехой. В таком случае не нужно бояться говорить об этом со своим новым партнером. Не лишним будет посещение психотерапевта. "Реально полезная штука, не нужно стеснятся или жалеть на это деньги" — добавил дизайнер.

. Травматический опыт — может стать большой помехой. В таком случае не нужно бояться говорить об этом со своим новым партнером. Не лишним будет посещение психотерапевта. "Реально полезная штука, не нужно стеснятся или жалеть на это деньги" — добавил дизайнер. Разные языки любви. Это проблема заключается в том, как каждый определенный человек выражает и понимает любовь. Нужно помнить, что все делают это по-своему: кому-то достаточно приятных слов и комплиментов, а кому-то нужны объятия и поцелуи. "Если один партнер не получает нужного внимания на желанном языке любви, в отношениях 100% будет отдаление" — подытожил модельер.

Ранее "Телеграф писал, что психолог Елена Медведева назвала самые распространенные фразы, которые "убивают" отношения напрочь. Ели вы хотите сохранить свой брак, их лучше не использовать.