Притягивают беды и неприятности: предметы, которые категорически нельзя отставлять на столе

Эти вещи негативно влияют на энергетику кухни и дома в целом.

Мало кто задумывается, оставляя к примеру расческу на столе, даже если на 5 минут, к чему это может привести. А еще великая провидица Ванга отмечала, что некоторые вещи, оставленные на обеденном столе, могут серьезно навредить человеку, привлекая в его дом беды. Ранее "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги, а теперь рассказываем о предметах, которые притягивают неприятности.

О 9 вещах из предсказания Ванги, сообщает издание "Так просто". Отмечается, что все эти предметы могут стать причинами ссор между супругами, ухудшения самочувствия, а также в целом ухудшают качество жизни.

Что нельзя оставлять на обеденном столе: 9 "запрещенных" вещей

Нож, особенно на ночь — провоцирует скандалы, и даже может довести до рукоприкладства.

Грязная посуда — увеличивает вероятность ухудшения самочувствия кого-то из домочадцев.

Шляпы, беретики, кепки, шарфы и перчатки — в народе верили, что это очень плохая примета., которая может привести к тому, что в мир иной уйдет кто-то из домочадцев.

Подушка — причина та же, что и с шапками.

Гребень или расческа — приводит к скандалам и неурядицам в семье.

Кот — важно следить, чтобы домашние животные не имели доступа к обеденному столу.

Ключи — отводят из дома деньги.

Пустые графины без воды или чашки без чая — это символы голода и нищеты, а также в народе есть примета, что это может привести к бесплодию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть с ножа согласно народные приметам.