Эти 4 способа заставят мужчину влюбится в вас еще больше: не отпустит никогда

Настоящую любовь нужно лелеять во всех ее проявлениях

Романтические свидания, клятвы быть вместе навсегда уже прошли, а в настоящее время — рутина, быт и обязанности. Любов со временем сменяется привычкой, а чувства друг к другу охладевают. Как это изменить?

В отношениях очень хочется, чтобы партнер больше ценил, уделял время, но если вы чувствуете, что слишком пристрастились с партнером к друг другу, то стоит воспользоваться некоторыми психологическими приемами — они заставят партнера скучать по вас, пишет Storinka.

Каждая встреча радостная и веселая

Старайтесь делать так, чтобы ваши встречи были приятными, веселыми и теплыми. Чем радостнее и легче будет ему с вами, тем больше ему будет хотеться увидеться с вами снова, или быть постоянно рядом.

Проводите время на его "территории"

Мужчина начинает быстро скучать по женщине, когда у него дома он проводил с ней время очень приятно и весело. Когда же любимой нет рядом, мужчине сильнее будет не хватать ее присутствия. Его дом будет казаться пустым без нее.

Будьте для него опорой

Если мужчина чувствует себя в безопасности рядом с женщиной, он начинает открываться ей, делиться своими чувствами и секретами. Когда ему нужна будет поддержка, он будет думать о вас.

Читайте также: Категория Блоги/мнения 5 стадий разочарования в современных женщинах, которые проходит эгоистичный мужчина У некоторых мужчин почему-то есть уверенность в том, что в базовых прошивках каждой дамы имеется и "материнский инстинкт", и "ген мытья унитазов".

Предлагайте ему проводить время с друзьями

Предлагайте мужчине провести время в мужской компании. Это он будет воспринять как уважительное отношение к его личным границам и доверие. К этому можно добавить и чувство благодарности за прекрасно проведенную встречу с друзьями.

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