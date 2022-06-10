Выберите картинку и узнайте, чего вам не хватает в жизни

Посмотрите на изображения и выберите то, которое понравилось вам больше всего

Психология — наука, которая способна раскрыть любого человека с неожиданной даже для него стороны. Простой психологический прием, как визуальный тест по картинке — хороший способ узнать о себе что-то новое.

В качестве картинки предлагаем вам сделать свой выбор в пользу одного из изображений планет.

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Узнайте, что вам нужно для счастья в вашей жизни.

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Результаты визуального теста:

Вам явно не хватает отдыха. Вы выбились из сил и работаете на пределе своих возможностей. Стоит сейчас взять паузу и хорошо отдохнуть. Вы нуждаетесь в заботе со стороны близких вам людей. Также вам не хватает романтики. Вы слишком долго находитесь в одиночестве — пора это менять! Вам не хватает внимания и поддержки. Это заводит вас в тупик, и вы начинаете чувствовать депрессию. Вам необходимо взять себя в руки и начать внимательно относиться к своим чувствам. Вам недостает уверенности в собственных силах. Вам стоит поработать над повышением самооценки. Старайтесь чаще себя хвалить. Вам крайне не хватает новых эмоций. Вам требуется смена обстановки. Подумайте, как разнообразить свои дни. Вы нуждаетесь в настоящих приключениях. Отправляйтесь в поездку, знакомьтесь с новыми людьми. Вам не хватает силы воли. Вам нужно стать более настойчивым и последовательным. Гоните лень прочь! Вы нуждаетесь в хорошем друге. Постарайтесь найти человека, который поможет вам в самую трудную минуту.

Если вам интересны такие занимательные тесты, у нас есть для вас сюрприз — узнайте, что изменится в вашей жизни летом 2022 года.