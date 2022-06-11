Зачем оставлять в огороде ложку с сахаром: хитрость, о которой знают не все дачники

Сад и огород буквально оживут при поселении полезных пчел и бабочек

Такая хитрость, как разложенные по территории участка ложечки с сахаром, станет приманкой для полезных насекомых, в частности пчел, которые прекрасно справляются даже с российскими оккупантами, делая из них удобрение для украинской земли.

Как пишет Ukr.Media, за счет пчел повышается урожайность культур. Если вы боитесь быть ужаленными, то стоит делать такие "сладкие" закладки вдали от мест частого пребывания. Следует отметить, что сахар должен быть немного увлажненным.

Также, если вы опасаетесь приманить муравьев, которые являются причиной появления тли, то такую приманку следует лучше подвесить на деревьях.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от колорадского жука.