Что нельзя смывать в раковину и унитаз: вы будете удивлены

Эти предметы лучше отправлять в мусорное ведро, если вы не хотите потом устранять засор.

Засор в раковине — это достаточно распространенная проблема на каждой кухне. Мы уже писали, как можно от него избавиться, используя средство, которое есть на каждой кухни, а теперь расскажем, что нужно делать, чтобы их заранее избежать.

Чтобы избежать проблем с канализацией и не разбираться с засорами в самый неподходящий момент, важно не только ее периодически прочищать, но и не смывать в раковину или унитаз "запрещенные" вещества. Что именно нельзя выбрасывать в раковину, пишет Ukr.Media.

Что нельзя смывать в раковину и унитаз:

Лакокрасочные материалы — вещество оседает на стенках канализационных труб, портит их, и в добавок выделяет опасные для здоровья пары.

вещество оседает на стенках канализационных труб, портит их, и в добавок выделяет опасные для здоровья пары. Газетная бумага — структура печатной продукции не подходит для унитаза.

структура печатной продукции не подходит для унитаза. Растворимые вещи — даже если на упаковке есть отметка "можно смыть", лучше не засорять ими канализацию.

Наклейки на фруктах и ​​овощах — они не разлагаются и прилипают к стенкам труб.

они не разлагаются и прилипают к стенкам труб. Лекарственные препараты — несмотря на то, что многие медикаменты растворяются в воде, не оставляя после себя никакого засорения. То если нужно утилизировать всю упаковку препарата, то лучше ее выбросить в мусорные пакеты.

несмотря на то, что многие медикаменты растворяются в воде, не оставляя после себя никакого засорения. То если нужно утилизировать всю упаковку препарата, то лучше ее выбросить в мусорные пакеты. Бытовая химия — смывать можно только те средства, которые предназначенные для чистки труб.

смывать можно только те средства, которые предназначенные для чистки труб. Мука — при попадании в воду мука превращается в тесто, которое может увеличиваться в размерах, тем самым забивая трубы.

при попадании в воду мука превращается в тесто, которое может увеличиваться в размерах, тем самым забивая трубы. Гуща от кофе — вода не может полностью растворить кофейную гущу, и она оседает на трубах, что со временем превратиться в засор.

вода не может полностью растворить кофейную гущу, и она оседает на трубах, что со временем превратиться в засор. Масло и жир — в холодной воде жир застывает еще больше, в результате чего оседает на трубах. Лучше слить все в пакет и выбросить в мусорку.

в холодной воде жир застывает еще больше, в результате чего оседает на трубах. Лучше слить все в пакет и выбросить в мусорку. Макаронные изделия и рис — продукты набухают в воде и сбиваются в комки, из-за чего и получается засор.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от запаха сырости в стиральной машине.