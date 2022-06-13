Зачем замораживать зубную пасту в морозилке: хитрость от японцев

Нетрадиционный способ применения зубной пасты на кухне

Кухня — место не только для приготовления вкусных блюд и обеда. В этом помещении есть источники грязи и неприятного запаха, например, в холодильнике, как мы писали ранее. Тех, кто стремится к безупречной чистоте на кухне, также беспокоит чистота разделочной доски, на которой совершается нарезка продуктов питания. Из-за этого на доске размножаются различные бактерии и микробы, которые производят неприятный запах.

Удалить неприятные запахи можно с помощью подручных средств, например зубной пасты. Об этом пишет belnovosti.

Как убрать неприятных запах с разделочной доски — секрет японцев

Берем зубную пасту, заполняем ею формочки для льда, замораживаем. Затем кубиками натираем разделочную доску. Этот способ позволяет избавиться от неприятного запаха и освежить кухонное приспособление.

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