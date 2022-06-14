Как идеально почистить унитаз всего за 2 минуты: предельно простой способ

Грязный унитаз останется в прошлом

Желание, чтобы туалет всегда находился в безупречном состоянии, напрямую связано с вопросом, чем чистить унитаз. Причины загрязнения могут быть разными, поэтому и справляться с ними можно разными средствами.

О том, как избавиться от известкового налета, потеков из бочка и мочевого камня, пишет ukr.media. Способ, который нужно осуществлять ежедневно, занимает всего 2-3 минуты.

Как убрать известковый налет в унитазе

Наносим утром на стенки унитаза небольшое количество моющего средства. Вечером проходимся по стенкам ершиком, слегка нажимая на него. За это время чистящее средство разъедает все загрязнения и отбеливает от ржавых потеков.

Отличный способ, который помогает не мучиться с удалением ржавчины и известкового налета при проведении генеральной уборки в туалете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.