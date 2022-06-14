Как идеально почистить унитаз всего за 2 минуты: предельно простой способ
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Грязный унитаз останется в прошлом
Желание, чтобы туалет всегда находился в безупречном состоянии, напрямую связано с вопросом, чем чистить унитаз. Причины загрязнения могут быть разными, поэтому и справляться с ними можно разными средствами.
О том, как избавиться от известкового налета, потеков из бочка и мочевого камня, пишет ukr.media. Способ, который нужно осуществлять ежедневно, занимает всего 2-3 минуты.
Как убрать известковый налет в унитазе
Наносим утром на стенки унитаза небольшое количество моющего средства. Вечером проходимся по стенкам ершиком, слегка нажимая на него. За это время чистящее средство разъедает все загрязнения и отбеливает от ржавых потеков.
Отличный способ, который помогает не мучиться с удалением ржавчины и известкового налета при проведении генеральной уборки в туалете.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.