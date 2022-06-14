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Какие огурцы использовать для консервации: будут хрустеть еще лучше

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Огурцы для консервации и маринования - какие выбрать Новость обновлена 14 июня 2022, 09:23
Огурцы для консервации и маринования - какие выбрать

Полезно знать тем, кто не представляет застолья без классической закуски – маринованных огурцов

Чтобы маринование или консервация огурцов прошли без проблем, важно знать, какие огурцы идеально подойдут для этих процессов.

Как пишут в блоге ba_dva_sy в Инстаграме, для консервации и маринования лучше использовать недозрелые овощи. Отмечается, что большие и перезрелые плоды после консервации не будут хрустеть и не сохранят нужную твердость. Также лучше брать маленькие огурчики — вкуснее получится.

Есть 3 основных типа огурцов для консервации:

  1. Пикули (длина овоща от 3 до 5 см);
  2. Корнишоны (от 5 до 9 см);
  3. Зеленцы (от 9 до 12 см).

Важно помнить, что даже ранние огурцы, которые вы сорвали, а потом отложили на пару дней, для консервации уже не подойдут: овощ потеряет влагу. Поэтому эксперты советуют переделать все плоды в день сбора.

Кроме того, стоит сортировать все огурцы по размерам. Это больше для эстетичности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить хрустящие малосольные огурцы всего за одну ночь.

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#Огурцы #Консервация