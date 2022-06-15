Летнее солнцестояние 2022: какого числа будет самый длинный день в году

В этот день будет самая короткая ночь в 2022-м году.

Летнее солнцестояние — это один из самых мощных по своей энергетике дней, поэтому неудивительно, что с ним связано множество примет, традиций и суеверий. Именно поэтому необходимо знать заранее, когда точно произойдет это событие, чтобы хорошенько к нему подготовиться.

"Телеграф" рассказывает что такое летнее солнцестояние, когда оно в 2022-м году, а также что можно и нельзя делать в этот день. Отметим, что дата фактически фиксированная, исключение только високосный год.

Летнее солнцестояние 2022: дата и особенности

Каждый год, день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня, кроме високосных, тогда дата сдвигается на день раньше — на 20 число. Так, как 2022-й год не високосный, то это значит, что самый длинный день в году будет 21 июня. Отметим, что с этого дня световой день пойдет на убыль, что значит, что день будет все короче, а ночь — длиннее.

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Все это из-за того, что в этот день Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от экватора, а высота его над горизонтом максимальна, что и делает день намного длиннее.

Летнее солнцестояние 2022: приметы и традиции

В день летнего солнцестояния существует ряд запретов и традиций. К примеру, наши предки верили, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому девушки старались умыться первой утренней росой.

Также одной из традиций на день летнего солнцестояния было разжигание костров. Считалось, что в этот день огонь очищает и избавляет от проблем, поэтому в него нужно было бросить что-то, от чего нужно избавиться.

Еще одно поверье гласит, что ночью 21 июня нельзя спать. Если в этот день встретить рассвет и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Также правдивыми являются и все гадания в это день.

Летнее солнцестояние 2022: главные запреты

Нельзя ссориться, кричать, подвергаться отрицательным эмоциям.

Запрещено оставаться в одиночестве.

Не стоит принимать важные решения.

Нежелательно готовить блюда из теста, иначе блюдо может испортиться.

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