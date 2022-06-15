Как защитить огурцы от вредителей без химии: средство, которое отпугивает тлю

Тля может нанести непоправимый вред овощным и плодовым культурам.

Огурцы — это одна из самых известных и популярных культур, которая есть на огороде у каждого дачника. Чтобы получить хороший урожай, культуры нужно постоянно удобрять, а также защищать от различных вредителей. Одной из таких нежеланных гостей является тля. Как же от нее избавиться, не навредив при этом овощам?

Тля размножается очень быстро, поэтому если она появилась, то с ней также быстро нужно бороться. Чтобы не скупать дорогостоящие средства и яды, большинство которых нельзя использовать во время цветения или плодоношения, можно "испытать" народные методы, пишет belnovosti.

Как избавиться от тли на огурцах

Главное в борьбе с тлей – не опускать руки и регулярно обрабатывать растения. Желательно проводить опрыскивание как минимум 1 раз в неделю. А поможет в борьбе с вредителем раствор из хозяйственного мыла и древесной золы. Как его приготовить, есть несколько вариантов:

Натрите брусок хозяйственного мыла, и смешайте его в 5 литрах горячей чистой воды с 1 стаканом золы. Один кг древесной золы разведите в 10 литрах воды и оставьте настаивать смесь в течение суток. Перед использованием раствора добавьте 2-3 столовые ложки хозяйственного мыла (жидкого или тертого) и тогда проводите обработку. Эту смесь можно хранить всего 2 дня.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.